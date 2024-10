Henry Cavill skal spille hovedrollen i Voltron-filmen

Amazons Voltron-film har nettopp plukket opp en stor stjerne. Mens Henry Cavill fortsetter å jobbe med Warhammer-serien sin med Amazon og Games Workshop, kommer skuespilleren også til å gå inn i en annen berømt IP i Voltron.

HQ

Voltron er basert på animeen som gikk på midten av 1980-tallet. Unge piloter tar kontroll over individuelle mechs, som deretter kan slå seg sammen for å skape en kraftig megarobot kjent som Voltron. Hvis du har sett Power Rangers eller noe lignende, kjenner du til formelen.

Ifølge The Hollywood Reporter er plottdetaljene uklare, men vi vet også at filmen vil bli regissert av Rawson Marshall Thurber, sist kjent for Red Notice.

Gleder du deg til Voltron-filmen?