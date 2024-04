Henry Cavill utelukker ikke å spille James Bond.

HQ

Det er to navn som ofte slenges rundt blant James Bond-fans i diskusjoner om hvem som bør spille den neste utgaven av karakteren. Det ene er Idris Elba, og det andre er Henry Cavill. Mens førstnevnte definitivt har avvist at han er interessert, har sistnevnte skuespiller vært mer vag.

Og i et nytt intervju i The Rich Eisen Show avslører Cavill at han ikke stenger døren, og antyder til og med at han er interessert i å få lisens til å drepe. Når han blir spurt om det, sier han :

"Jeg har ingen anelse. Alt jeg har å gå på, er ryktene. Den samme informasjonen som du har. Kanskje jeg er for gammel nå, kanskje ikke. Det er opp til Barbara Broccoli og Mike Wilson, så får vi se hva de planlegger."

Cavills neste film er The Ministry of Ungentlemanly Warfare, der han spiller Gus March-Phillipps. Han var personen som startet forløperen til Special Air Service (SAS), og oppfattes av mange som en av de viktigste inspirasjonskildene til karakteren James Bond. Da Rich Eisen påpekte at Cavill "spiller fyren Bond er basert på", svarte han :

"Ja, det virker som et godt første skritt, ikke sant?"

Henry Cavill er i dag 40 år gammel, noe som er yngre enn hva Roger Moore, Timothy Dalton og Pierce Brosnan var i sine respektive første Bond-filmer. Det ble nylig rapportert at Aaron Taylor Johnson blir den neste 007, men dette er foreløpig ikke offisielt bekreftet.

Hva tror du, vil Cavill være det rette valget for James Bond?