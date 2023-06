Henry Cavill var perfekt som James Bond, men så bare for ung ut

HQ

Siden Daniel Craig har gjort det fullstendig klart at tiden som James Bond er over letes det iherdisk etter arvtakeren. En av navnene som stadig nevnes er Henry Cavill, noe som hadde vært ekstra passende med tanke på denne nyheten.

Marin Campbell, regissøren av Casino Royal, forteller Express at Henry Cavill sin audition som James Bond for det som endte opp med å bli Daniel Craigs første gang i rollen var fantastisk og at han kunne blitt en enestående hemmelig agent. Det var bare et lite problem:

"Han så glimrende ut i auditionen. Skuespillet hans var enestående. Om Daniel ikke fantes ville Henry blitt en fantastisk Bond. Han så kjempefin ut, han var i god fysisk form...veldig kjekk, veldig meislet. Han så bare litt for ung ut på den tiden."

Derfor endte de altså opp med en 15 år eldre skuespiller. Cavill er nå 40 år, så om de fortsatt er ute etter en bittelitt eldre kar bør jo Superman være en het kandidat i disse dager.

Hva tenker du?