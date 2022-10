Henry Cavill vender offisielt tilbake som Superman

HQ

Selv om det egentlig ble avslørt av Dwayne Johnson i forbindelse med premieren til Black Adam, kan Henry Cavill nå bekrefte at han offisielt kommer tilbake som Superman.

Den britiske skuespilleren spilte sist rollen som den ikoniske superhelten i 2017s Justice League, og det så lenge ut som at han var ferdig med rollen, men det er ikke tilfelle likevel.

"A very small taste of what's to come, my friends. The dawn of hope renewed. Thank you for your patience, it will be rewarded," skriver Cavill på Instagram akkompagnert av et kort klipp av ham iført Superman-drakten.

Det er ikke kjent nøyaktig hvilken film Henry Cavill skal spille i som Superman, men det går rykter om en Man of Steel 2.