Henry Cavill vil gjerne lage en Warhammer-serie eller film

På fredag slippes endelig andre sesong av The Witcher på Netflix, og jeg er ikke den eneste som gleder meg til å se mer av Henry Cavill som Geralt. Briten har heller aldri lagt skjul på sin lidenskap for nærmest alt Warhammer, så du skal ikke se bort fra at han blir å finne i det universet også.

I et intervju med IGN sier Cavill at han veldig gjerne skulle hatt en rolle i en film eller tv-serie i Warhammer-universet. Hvem han eventuelt skulle blitt er vanskelig å si:

"Det er mange karakterer fra Warhammer-universet jeg ønsker å være, men kan bare være én. For når jeg først er den ene kan jeg ikke være andre. Så om det noen gang skulle skje noe i live action ville jeg vært meget obs på det(...) Warhammer er åpenbart rik på karakterer, og særlig 40K-universet. Jeg antar at jeg kunne ha spilt en annen karakter fra Warhammer Fantasy-universet i tillegg til 40K-universet, men nå drømmer jeg bare. Jeg måtte ha snakket med folkene i Games Workshop og sett hva som skjedde."

Han har tydeligvis tenkt en del på dette, for når IGN foreslår Gregor Eisenhorn fra en trilogi av Warhammer 40,000 Inquisitor-bøker skrevet av Dan Abnett sier Cavill at dette ville hørtes veldig bra ut hadde det ikke vært for at han da måtte ha brent Primarchs og Captain-Generals, så han er usikker på det.

Hvilke andre elskede universer tror du Cavill kunne passet i?