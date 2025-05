Henry Cavills live-action Voltron-film kommer ikke på kino

Henry Cavill har blitt IP-mannen. Nei, ikke kampsportmesteren, men en skuespiller som ser ut til å være knyttet til alle større immaterielle rettigheter under solen i disse dager. I årenes løp har Cavill dukket opp i DC, Marvel (kort), Sherlock Holmes, The Witcher, Mission: Impossible, The Man from U.N.C.L.E., Stardust, , , og mer, og i fremtiden vil han utvide denne listen ytterligere med et Warhammer -prosjekt, Highlander, og til og med Voltron.

Sistnevnte er spesielt spennende fordi filmen allerede er ferdig innspilt, så sent som i april 2025, noe som betyr at mange har gledet seg til å se filmen før snarere enn senere. Det viktigste å merke seg er at det vil være et forbehold til denne filmens debut.

The Wrap har publisert en rapport som antyder at Amazon MGM Studios har ombestemt seg når det gjelder denne filmens premiereplan, med den hensikt å forsake kinodebuten til fordel for å gå rett til Prime Video.

I sin helhet hevdes det: "Til tross for Amazons forpliktelse til kinovisning, går Voltron rett til deres Prime Video-strømmetjeneste".

Det er uklart hvorfor denne endringen har blitt gjort, men det er ikke nytt for Amazon MGM Studios å operere på en slik måte, ettersom Road House tidligere var forventet å komme på kino, men i stedet gikk rett til streaming.