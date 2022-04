Hentai Uni skryter av å kunne "spilles med én hånd" på Switch

HQ

Selv om Nintendo har gjort noen unntak gjennom årene er selskapet fortsatt kjent for sine "barnevennlige spill", noe som gjør et nylansert spill ganske interessant.

Et spill med det meget beskrivende navnet Hentai Uni ble nemlig sluppet på Nintendo Switch i går. Dette har ført til at spillet dukker opp på forsiden til Nintendo eShop. Om du ikke vet det er hentai enkelt sagt anime med et sterkt fokus på seksuelle temaer og scener, så det bør ikke overraske at Hentai Uni er et puzzle-spill hvor de unge jentene tar av seg klesplagg hver gang du fullfører en utfordring. Det som gjør dette spillet ganske spesielt er at den eneste beskrivelsen Hentai Uni har på eShopen-siden sin er:

"Hentai Uni - et puzzle-spill som kan spilles med én hånd.





4 jenter og 12 nydelig tegnede scener vil muntre deg opp og hjelpe deg med å slappe av!



Over 60 spennende nivåer.



Nå skal det sies at man må legge inn fødselsdatoen sin for å i det hele tatt kunne gå inn på denne informasjonen og slikt, så Nintendo legger ikke skjul på at dette ikke er et spill for barn. Som nevnt er det ikke første gang det japanske selskapet har tillatt noe slikt på butikken sin heller, men dette må da være et av de mest fascinerende med den beskrivelsen og greier.