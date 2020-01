Her er 2019s mest populære spill på PlayStation Store

Vi befinner oss nå i et helt nytt år, og mens det er masser av gode grunner til å se fremover, så kommer det som regel også en haug med rapporter og undersøkelser som oppfordrer oss til å se tilbake på året som har gått.

Eksempelvis har Sony avslørt via PlayStation Blog hvilke spill som har vært mest populære på PlayStation Network gjennom hele 2019.

Vinneren er Call of Duty: Modern Warfare, skarpt etterfulgt av Minecraft og NBA 2K19. Det bestselgende førstepartsspillet er Days Gone, som ender på en tiende plass, og Death Stranding er ikke engang på topp 20.

1. Call of Duty: Modern Warfare

2. Minecraft

3. NBA 2K19

4. Grand Theft Auto V

5. NBA 2K20

6. Rainbow Six: Siege

7. Madden NFL 20

8. Star Wars Battlefront II

9. The Division 2

10. Days Gone

11. Star Wars Jedi: Fallen Order

12. Borderlands 3

13. MLB the Show 19

14. World War Z

15. God of War

16. Mortal Kombat 11

17. Rocket League

18. The Witcher 3: Wild Hunt

19. The Forest

20. Spider-Man