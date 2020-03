Her er Achievements-listen til Ori and the Will of the Wisps

På onsdag lanseres et av vårens mest ventede spill, Ori and the Will of the Wisps på PC og Xbox One (inkludert i Xbox Game Pass). Forrige eventyr, Ori and the Blind Forest, ble lansert i 2015 så fans har ventet nesten fem år på dette.

Selvfølgelig vil det være et utvalg Achievements å samle på, og siden dette er et Metroidvania-spill forventer vi at mange av dem vil være ganske utfordrende. Nå har Microsoft sluppet hele listen over spillets Achievements, og det viser seg at det vil være 37 stykker, hvorav 14 av dem er hemmelige. De baserer seg på alt fra speedruns, å ikke dø og sideoppdrag. Som vanlig kan beskrivelsen av noen av dem spolere litt, så ha det i bakhodet før du titter på listen.