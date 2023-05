Her er AEW: Fight Forevers Achievements

HQ

Det er fortsatt mye mer vi ikke vet om det kommende AEW: Fight Forever enn vi faktisk vet. Vi har verken en komplett karakterliste eller en gang en utgivelsesdato.

Derfor er det ganske store nyheter at den fullstendige listen over Achievements har blitt publisert på Xbox Store. Som du kanskje forventer, har den fullstendige listen mange detaljer angående kampanjen (Road to Elite) og også for flerspiller som noen sannsynligvis vil betrakte som spoilere. Det er også mer tradisjonelle Achievements som låses opp etter å ha vunnet kamper under visse forhold, ved å slå motstandere med stiger, bruke spesifikke angrep og en hemmelig.

Sjekk ut hele listen i Twitter-tråden nedenfor.