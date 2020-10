Her er alle forbedringene til Ark: Survival Evolved på Xbox Series X

Du ser på Annonser

Studio Wildcard er nå klare med Xbox Series X-oppgraderingen av sitt populære Ark: Survival Evolved. De har nå sluppet en video hvor de demonstrerer alt de har gjort med spillet samt laget en liste over alle forbedringene, som du finner under videoen.

For å oppsummere kan vi se fram mot innstillinger høyere enn PC-versjonen, 4K-oppløsning, 60fps samt raskere lastetider. Ikke glem at Explorer's Edition av Ark: Survival Evolved slippes til Xbox Game Pass den 17. november, som vi rapporterte om tidligere denne uken.

