Her er alle Teenage Mutant Ninja Turtles-belønningene du snart kan få i Call of Duty

Vi visste at Teenage Ninja Mutant Turtles ville komme til Call of Duty: Black Ops 6 og Call of Duty: Warzone 2.0 i den pågående sesong 2, men nå har vi mye mer informasjon om dette samarbeidet.

I et innlegg på X har den offisielle Event Pass for samarbeidet blitt avslørt og presentert de mange belønningene og kosmetikken som vil bli tilbudt. Som Call of Duty liker å gjøre i disse dager, vil det være to spor å jobbe ned, en gratis og en premium, og når det gjelder hva vi kan forvente av disse, har vi oppsummert de mest bemerkelsesverdige belønningene nedenfor.

Gratis spor:



Foot Clan Operator Skin & og Undead-variant



Skateboard nærkampvåpen



D1.3 Sektorvåpen



Premium-spor:



Senseis støtte avsluttende trekk



Splinter's Cane melee blåkopi



Blåkopi av Infestation-våpen



Blåkopi av Robotic Ninja-våpen



Blåkopi av Sliced-våpenet



Splinter-operatør



Du kan også se hele Event Pass nedenfor, samt de andre tingene som vil bli med i spillet i andre halvdel av sesong 2 fra 27. februar.