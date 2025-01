Her er alle vinnerne fra den 82. årlige Golden Globes-utdelingen

HQ

Det er faktisk bare noen timer siden 82nd Annual Golden Globes ble avsluttet, et show som hadde som mål å feire det beste av det beste innen film og TV i løpet av det siste året. Showet så vinnere bli feiret i en rekke forskjellige kategorier, men til tross for å ha en variert liste over nominerte, var det i utgangspunktet noen få utvalgte som tok med seg majoriteten av prisene hjem. Med flere forskjellige vinnere på kortene, her er den komplette listen over kategorier og vinnere.

Beste film - Drama:



The Brutalist



Beste film - musikal eller komedie:



Emilia Perez



Beste animasjonsfilm - animert:



Flow



Beste ikke-engelskspråklige film:



Emilia Perez



Beste kvinnelige skuespillerprestasjon i en film - drama:



Fernanda Torres - Jeg er fortsatt her



Beste mannlige skuespillerprestasjon i en film - drama:



Adrien Brody - The Brutalist



Beste kvinnelige skuespiller i en film - musikal eller komedie:



Demi Moore - The Substance



Beste mannlige skuespillerprestasjon i en film - musikal eller komedie:



Sebastian Stan - A Different Man



Beste kvinnelige skuespiller i en birolle i en film:



Zoe Saldana - Emilia Perez



Beste skuespillerprestasjon i en birolle i en film:



Kieran Culkin - En skikkelig smerte



Beste regissør - film:



Brady Corbet - The Brutalist



Beste filmmanus - film:



Peter Straughan - Konklaven



Beste originale filmmusikk - film:



Trent Reznor, Atticus Ross - Challengers



Beste originalsang - film:



El Mal - Emilia Perez



Filmatisk og billettinntektsmessig prestasjon:



Wicked



Beste TV-serie - Drama:



Shogun



Beste TV-serie - musikal eller komedie:



Hacks



Beste TV-serie, antologiserie eller film laget for TV:



Baby Reindeer



Beste kvinnelige skuespillerprestasjon i en TV-serie - drama:



Anna Sawai - Shogun



Beste skuespillerprestasjon i en TV-serie - Drama:



Hiroyuki Sanada - Shogun



Beste kvinnelige skuespiller i en TV-serie - musikal eller komedie:



Jean Smart - Hacks



Beste skuespillerprestasjon i en TV-serie - musikal eller komedie:



Jeremy Allen White - The Bear



Beste kvinnelige skuespillerprestasjon i en begrenset serie, antologiserie eller film laget for fjernsyn:



Jodie Foster - True Detective: Night Country



Beste kvinnelige skuespiller i en birolle på TV:



Jessica Gunning - Baby Reindeer



Beste mannlige skuespillerprestasjon i en begrenset serie, antologiserie eller film laget for TV:



Colin Farrell - The Penguin



Beste mannlige skuespiller i en birolle på TV:



Tadanobu Asano - Shogun



Beste prestasjon i stand up-komedie på TV: