Her er åpningsfilmen i Star Ocean: The Second Story R

Star Ocean: The Second Story R ble nylig annonsert, en komplett nyinnspilling av det klassiske JRPG-spillet som opprinnelig ble utgitt til Playstation i 1998. Denne gangen er grafikken mer i tråd med et spill som Octopath Traveller, og det har også en animert åpning og andre forbedringer som fullt stemmeskuespill og massevis av livskvalitetsforbedringer samt et nytt lydspor.

Men la oss komme tilbake til den animerte åpningen. Square Enix har nå sluppet den, så vi kan sjekke den ut allerede før lanseringen i november til PC, Playstation og Switch.