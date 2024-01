HQ

Like a Dragon: Infinite Wealth lanseres på fredag, når det igjen er tid for å nyte noen virkelig vanvittige eventyr med Kasuga Ichiban og vennene hans. For første gang noensinne har serien lagt Japan bak seg, og denne gangen får vi utforske Hawaii i en ny start.

Men alle historier har en begynnelse, og det er akkurat det Ryu ga Gotoku Studio og Sega mener det er på tide at vi får glede av. Her er åpningsfilmen til Like a Dragon: Infinite Wealth, som setter stemningen for det som kommer. Vi vil påstå at den må betraktes som spoilerfri, ettersom det bokstavelig talt er de første sekundene av det massive eventyret.