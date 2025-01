Her er årets Razzie-nominasjoner: Madame Web, Borderlands og Joker: Folie à Deux topper listen

HQ

Nominasjonene til årets Razzies, som som kjent jobber for å "belønne" årets dårligste filmer og skuespillerprestasjoner, har blitt offentliggjort, og fem forskjellige filmer deler for øyeblikket ledelsen med hele seks nominasjoner hver. De er Joker: Folie à Deux, Megalopolis, Borderlands, Madame Web, og Reagan.

I kategorien Worst Actor er Joaquin Phoenix nominert for sin rolle i Joker: Folie à Deux og Dennis Quaid for sin portrettering av Ronald Reagan i Reagan. Blant de nominerte i Worst Actress er Cate Blanchett for Borderlands, Lady Gaga for Joker: Folie à Deux og Dakota Johnson for Madame Web.

For Worst Director er Francis Ford Coppola og Jerry Seinfeld blant de nominerte for sitt arbeid med henholdsvis Megalopolis og Unfrosted. Du kan se hele listen over nominasjoner nedenfor, og vinnerne vil bli kunngjort 1. mars, dagen før Oscar-utdelingen.

Worst Picture





Borderlands



Joker: Folie a Deux



Madame Web



Megalopolis



Reagan



Actor





Jack Black / Dear Santa



Zachary Levi / Harold and the Purple Crayon



Joaquin Phoenix / Joker: Folie a Deux



Dennis Quaid / Reagan



Jerry Seinfeld / Unfrosted



Actress





Cate Blanchett / Borderlands



Lady Gaga / Joker: Folie a Deux



Bryce Dallas Howard / Argylle



Dakota Johnson / Madame Web



Jennifer Lopez / Atlas



Supporting Actor





Jack Black (Voice Only) Borderlands



Kevin Hart / Borderlands



Shia LaBeouf (in drag) / Megalopolis



Tahar Rahim / Madame Web



Jon Voight / Megalopolis, Reagan, Shadow Land & Strangers



Supporting Actress





Ariana DeBose / Argylle & Kraven the Hunter



Leslie Anne Down (as Margaret Thatcher) / Reagan



Emma Roberts / Madame Web



Amy Schumer / Unfrosted



FKA twigs / The Crow



Director





S.J. Clarkson / Madame Web



Francis Ford Coppola / Megalopolis



Todd Phillips / Joker: Folie a Deux



Eli Roth / Borderlands



Jerry Seinfeld / Unfrosted



Screen Combo





Any Two Obnoxious Characters (But Especially Jack Black) / Borderlands



Any Two Unfunny "Comedic Actors" / Unfrosted



The Entire Cast of Megalopolis / Megalopolis



Joaquin Phoenix & Lady Gaga / Joker: Folie a Deux



Dennis Quaid & Penelope Ann Miller (as "Ronnie and Nancy") / Reagan



Prequel, Remake, Rip-Off or Sequel





The Crow



Joker: Folie a Deux



Kraven the Hunter



Mufasa: The Lion King



Rebel Moon 2: The Scargiver



Screenplay





Joker: Folie a Deux



Kraven the Hunter



Madame Web



Megalopolis



Reagan



Hva synes du var årets dårligste filmer og skuespillerprestasjoner?