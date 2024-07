Her er åtte nye spill som kommer til Game Pass i løpet av de neste to ukene

HQ

En ny måned har nettopp startet, og som alltid betyr dette at en runde med nye titler har blitt annonsert for Game Pass, som vil bli utgitt i løpet av de neste to ukene. Selv om det er færre store navn enn vanlig, er det noen spennende godbiter, blant annet Neon White, som tidligere ikke var annonsert til Xbox, men som nå er både på vei og inkludert i abonnementstjenesten, samt de kritikerroste Tchia og The Case of the Golden Idol.

Her er hva vi kan forvente og når :



Journey to the Savage Planet (Cloud, konsoll og PC) - 3. juli



Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, konsoll og PC) - 3. juli



Cricket 24 (Cloud, konsoll og PC) - 9. juli



The Case of the Golden Idol (Cloud, konsoll og PC) - 9. juli



Neon White (sky, konsoll og PC) - 11. juli



Tchia (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 11. juli



Magical Delicacy (Cloud, konsoll og PC) - 16. juli



Flock (Cloud, konsoll og PC) - 16. juli



Abonnenter kan også se frem til fordeler og andre goder som blant annet bonusting til EA Sports FC 24 og The Elder Scrolls Online, som du kan lese mer om på Xbox Wire.

Som vanlig forlater også noen spill Game Pass, i dette tilfellet den 15. juli. Abonnenter har opptil 20 % rabatt på disse titlene frem til da, så husk å spille dem eller kjøpe hvis du vil beholde noen.