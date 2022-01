Her er Batgirl-kostymet

HQ

Warner Bros. har vært relativt åpne om at stjerner som Michael Keaton, J.K. Simmons og Brendan Fraser skal være med Leslie Grace i den kommende Batgirl-serien og litt om hva historien vil handle om. Det selskapet derimot ønsket å holde hemmelig var hvordan drakten vil se ut. Frem til nå...

Leslie Grace har lagt ut bildet av Batgirl-kostymet på Twitter sammen med Batgirl: Year One-sitatet:

"I use their expectations against them. That will be their weakness. Not mine. Let them all underestimate me...And when their guard is down, and their pride is rising, let me kick their butts."

Forhåpentligvis betyr dette at vi ikke må vente altfor mye lenger på mer informasjon og en trailer for serien som kommer til HBO Max senere i år.