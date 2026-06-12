Her er bilene amerikanerne kjører mest

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I media måler og analyserer vi for det meste salgsdata, noe som er fornuftig for å få et klarere bilde av globale forbruksvaner. Men hvilke biler kjører faktisk flest kilometer? Det er det en ny studie har forsøkt å avdekke basert på data fra amerikanske bilister.

Dataene kommer fra analysefirmaet iSeeCars (via Motor1), som undersøkte mer enn en million brukte biler solgt mellom november 2025 og april 2026. Ved å analysere kilometertellerstander og bilens alder beregnet selskapet gjennomsnittlig årlig kjørelengde for hundrevis av modeller som for tiden er på amerikanske veier.

De mest kjørte modellene er ikke overraskende. Chevrolet Silverado 2500HD toppet rangeringen med 23 250 miles i gjennomsnitt (det vil si 37 417 kilometer) per år. Deretter følger GMC Sierra 2500HD, og det røde tråden er selvfølgelig pickup-biler beregnet på langtransport. Ford F-250 Super Duty, Toyota Tundra, RAM 2500 og Chevrolet Tahoe havnet alle i toppen av rangeringen.

Noen mindre hybridbiler som Toyota Prius og Hyundai Elantra Hybrid klatret også høyt opp på listen, men pickupene dominerer fortsatt.

I den andre enden av skalaen dominerer eksotiske sportsbiler listen over de minst kjørte bilene. Lamborghini Revuelto hadde den laveste årlige kjørelengden av alle kjøretøyene i studien, med bare 1 592 miles (2 562 km) per år. Rett bak fulgte Ford GT, Lamborghini Huracán STO, Porsche 918 Spyder og McLaren Senna. Det overrasker ingen.