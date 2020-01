Her er Capcoms planer for Monster Hunter: World fremover

Capcom har som kjent relativt nylig sluppet den store utvidelsen Iceborne til Monster Hunter: World på PC. Nå har de presentert hva planene deres er for spillet fremover.

PC-utgavens oppdateringer begynner neste måned og inkluderer "challenging monsters for players to conquer, expanded gameplay features, limited time events" og den 6. februar blir det mulig for PC-spillerne å jakte på Rajang og utforske et vulkansk område i endgamet (Guiding Lands). Resident Evil-fans kan også se frem til å møte Leon, Claire og Tyrant når de tilføyes til spillet med masser av Raccoon City-innhold. Flere DLC-outfits legges også til.

Den 12. mars kan PC-spillerne se frem til Stygian Zonogre og en ny Tundra Region legges til for å fylle ut Guiding Lands. Der får man slåss mot Barioth og Viper Tobi-Kadachi.

I denne perioden får konsollspillerne nyte tidsbegrensede quests som øker sjansene for å finne "gold crown monsters, decorations, and Great Spiritvein Gems", samt at en oppdatering slippes med nye monstervariasjoner (i mars til konsoll og i april til PC). Deretter vil PC- og konsoll-versjonene endelig være synkroniserte, og det første tillegget etter dette er Arch-Tempered og Master Rank-versjoner av monstre, som slippes samtidig på alle plattformer.

Den 24. januar begynner Capcom forøvrig å feire spillets andre år på markedet. Dette pågår frem til den 13. februar, og under denne perioden finnes en "cosmic Grand Appreciation Fest for Iceborne players, or the returning Appreciation Fest in the Astera Gathering Hub available for all players".

