Her er Christian Bale som Frankensteins monster i The Bride.

Det er lenge siden vi har hatt gleden av å se Frankensteins monster på det store lerretet, men neste år får vi en ny sjanse. Universal har, som du sikkert allerede vet, gjenopplivet sine ikoniske skrekkfigurer med blandet suksess, først med den labre The Mummy fra 2017 og deretter den fenomenale The Invisible Man fra 2020. Neste år er det på tide med et comeback for Ulvemannen og, som vi nevnte tidligere, Frankensteins monster.

Nå kan vi by på et knippe bilder fra sistnevnte film der vi kan se Christian Bale som Frankensteins monster og Jessie Buckley som monsterets brud. I tillegg til disse skuespillerne medvirker også Penelope Cruz, Peter Sarsgaard og Annette Bening. Filmen, som er skrevet og regissert av Maggie Gyllenhaal, får premiere 3. oktober 2025.