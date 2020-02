Her er Crema Games' fremtidige planer for Temtem

Forrige uke kunne vi rapportere at Crema Games' sjarmerende MMORPG Temtem hadde solgt 500.000 kopier i løpet av sin første måned i Early Access. Mens utvikleren feiret denne store milepælen sa de også at de ville komme med et såkalt "roadmap" for spillet, og det har skjedd nå.

På spillet offisielle hjemmeside har Crema Games delt hva de planlegger å tilføye spillet i fremtiden, med trykk på ordet "planlegger".

"Please, keep in mind that every detail discussed here is not 100% confirmed for the game. During the game's development cycle, ideas change constantly and stuff we like today we might not like as much tomorrow. So take everything in here not as confirmed facts, but more like the stuff we would like to include in the game"

Sjekk ut roadmap-et selv på bildet under.