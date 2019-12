Her er de første reaksjonene på Star Wars: The Rise of Skywalker

I dag er dagen - Skywalker-sagaen blir avsluttet etter hele ni filmer, og det skjer via J.J. Abrams' Star Wars: The Rise of Skywalker. Det er et stort press på filmen, og tradisjonen tror har ikke pressen fått adgang til pressevisninger før like før selve premieren.

Dog er den såkalte "social media embargo" nå utløpt, og det betyr at visse mediefolk nå kan uttrykke deres tanker om filmen med relativt få ord på blant annet Twitter.

IGN har samlet en rekke av disse reaksjonen, og IGNs egen Terri Schwartz sier eksempalvis:

"I've seen #StarWarsTheRiseofSkywalker. It's... a lot. There's a lot I like and some I loved but overall my feelings are pretty mixed. It felt like an apology for The Last Jedi in some ways and a sequel to The Force Awakens in many, which I found frustrating"

Laura Prodom skrev følgende via Twitter:

"I'm still processing #StarWars #TheRiseofSkywalker. The emotional highs are spectacular, and there are a lot of payoffs (some earned, some not). But some choices feel like an unnecessary course-correct from The Last Jedi and some just plain don't make sense. Need to see it again"

Og Erik Davis fra Fandango skriver:

"Epic. All of it. #TheRiseofSkywalker is a terrific finale that is just stuffed with so much of everything. Action, adventure — answers!! — humor, heart, love, and grit. I spent the entire second half with tears in my eyes - a wonderful way to end the Skywalker story"

Det er dog ikke alle som liker filmen like godt, og Eric Eisenberg fra CinemaBlend har eksempelvis sagt dette:

"There is good in Star Wars: The Rise Of Skywalker. But there is more that is disappointing. There are a number of choices that just don't track, fan service that doesn't work, and ignored details that are missed. I'm bummed. #StarWarsRiseofSkywalker"