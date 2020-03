Her er de lekkede OnePlus 8-spesifikasjonene

OnePlus 8 er på vei, forsinkelser i produksjonen til tross, og selv om Huawei skulle ønske at all spalteplass i disse dager var dedikert til den nye P40, så har OnePlus igjen klart å skape omtale - det er dog ikke dem selv som gjør det.

Nei, i stedet har stort sett samtlige spesifikasjoner på telefonen lekket via Ishan Agarwal på Twitter, som vanligvis er troverdig hva angår lekkede spesifikasjoner. Han forteller at det i år kommer en helt ny grålig farge, som du kan se på bildet nedenfor.

"#OnePlus8Pro with 6.78" Super Fluid Curved 120hz Display is going to have more accurate colours than before. It will also feature an MEMC, HDR10+ (1400-nits) with always on 10bit HDR. OxygenOS will get even more Smoother & Faster, with more optimisations. Haptics 2.0"

Det ser også ut til at OnePlus 8 vil tilby en IP68-certifisering og trådløs oppladning for første gang i firmaets historie.