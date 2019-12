Her er de mest spilte Star Wars-lÃ¥tene pÃ¥ Spotify

Vi har ventet lenge på denne dagen. I dag er dagen Skywalker-sagaen konkluderes, og i skrivende stund er det sikkert mange som sitter i kinosalens mørke og nyter den siste filmen mens de inhalerer pop-corn.

John Williams gjør en mesterlig jobb med å skape musikken til filmene, og siden 2015 har Spotifys lyttere over hele verden streamet mer enn 6.7 millioner timer med Star Wars-musikk. Den mest spilte låten fra John Williams selv er "Duel of the Fates" fra Star Wars: The Phantom Menace, etterfulgt av "Across the Stars" (Love Theme) fra Star Wars: Attack of the Clones. Og hva med "The Imperial March", også kjent som Darth Vader's Theme? Ja, den må nøye seg med en tredjeplass.

Hvilken låt er din favoritt?

Nedenfor finner du en liste over de 10 mest strømmede Star Wars-låtene i Norge:

1. Duel of the Fates

2. Across the Stars (Love Theme from "Star Wars: Attack of the Clones")

3. The Imperial March (Darth Vader's Theme)

4. Rey's Theme

5. Battle of the Heroes

6. Anakin vs. Obi-Wan

7. Cantina Band

8. Star Wars Main Title and the Arrival at Naboo

9. Star Wars (Main Theme)

10. Anakin's Betrayal

Tallene er hentet ut fra perioden januar 2019 til desember 2019.