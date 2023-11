Her er de neste gratisspillene i Epic Games Store

Juletiden og Thanksgiving-perioden for våre lesere på den andre siden av dammen bringer familiene sammen igjen. Selv om dette kan være hyggelig, ligger det alltid en uunngåelig følelse i luften av at en slåsskamp kan bryte ut.

Heldigvis ser det ut til at Epic Games har forberedt seg på dette, for neste uke kan du ta ut alle frustrasjonene i Jitsu Squad og Mighty Fight Federation. Det første spillet er et co-op beat 'em up og Mighty Fight Federation er en arena fighter. Begge vil være tilgjengelige fra 30. november til 7. desember.

Akkurat nå er gratisspillet Deliver Us Mars, et narrativt basert spill der spilleren drar til den røde planeten for å lete etter sin forsvunne far.