Her er de ti mest solgte Star Wars-spillene i USA

Det er den 4. mai i dag, den offisielle Star Wars-dagen, og dette har blitt markert på flere måter. En av de som har noe å by på er NPD-sjefen og analytikeren Mat Piscatella, som nå har avslørt de ti mest solgte Star Wars-spillene i USA fra 1995 fram til i dag.

Alle de nummererte Star Wars Battlefront-spillene (de to originale fra Pandemic og begge de nye fra Dice) inngår, samt tre LEGO-spill. Her er listen:

10. Star Wars: Shadows of the Empire

9. Star Wars: Battlefront (2004)

8. Lego Star Wars

7. Lego Star Wars II: The Original Trilogy

6. Star Wars: Battlefront II (2005)

5. Star Wars: The Force Unleashed

4. Lego Star Wars: The Complete Saga

3. Star Wars: Battlefront II (2017)

2. Star Wars Jedi: Fallen Order

1. Star Wars: Battlefront (2015)

Er du overrasket over resultatet, og er dine favoritter med på listen?