Her er de vanligste navnene på rever i Sea of Thieves

I fem år har vi kunnet ha kjæledyr i Sea of Thieves, og stadig flere arter har kommet til, deriblant ugler og rever. Nå har Rare avslørt hva digitale pirater kaller revene sine ved å presentere de 10 vanligste navnene.

De ni første navnene virker alle rimelig logiske, om enn litt forutsigbare, men vi er mer overrasket over navn nummer 10 - Todd. Vi har ingen god forklaring på dette, annet enn muligens Disney-klassikeren The Fox and the Hound, men den reven het som kjent Todd.

Hva er ditt favorittkjæledyr Sea of Thieves og hva heter det?

