Her er den actionfylte åpningsfilmen til Dragon Ball Sparking Zero

I går fikk vi endelig fortalt hva vi synes om Dragon Ball-simulatoren Dragon Ball Sparking Zero. Teknisk sett er det et kampspill, men mengden innhold og oppsettet er virkelig skreddersydd for å appellere til fans av Akira Toriyamas elskede univers.

Nå har Bandai Namco sendt ut spillets åpningssekvens, den som hilser deg velkommen før du begynner å dele ut overmektige Kamehameha-angrep i rask rekkefølge. Sjekk den ut nedenfor.

Du kan forresten begynne å spille i dag hvis du har kjøpt Deluxe- eller Ultimate Edition, mens den vanlige premieredatoen er 11. oktober.