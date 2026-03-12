Her er den nye Lexus LFA Concept

HQ

Selv om mange anmeldere i utgangspunktet mente at Lexus LFA var for dyr, mente den tidligere Top Gear- og The Grand Tour-programlederen Jeremy Clarkson at Lexus LFA var en av de beste superbilene han noen gang hadde kjørt, noe som i seg selv skapte en ny bølge av interesse for Lexus' avanserte V10-drevne monster.

Mange år har gått siden den gang, og nå ser det ut til at Lexus er klare til å bringe LFA-navnet tilbake, denne gangen i form av en åndelig EV-etterfølger. Top Gear og fotograf Toby Thyer har tatt de første bildene av LFA Concept, en EV-oppfølger til den originale LFA.

Dessverre, utover det slående interiøret, som kan sees gjennom Thyers bilder nedenfor, er ingen annen reell informasjon kjent om LFA Concept.

Toby Thyer

Toby Thyer

Toby Thyer