Her er den nye Lexus LFA Concept
Og ja, den er kun elektrisk.
Selv om mange anmeldere i utgangspunktet mente at Lexus LFA var for dyr, mente den tidligere Top Gear- og The Grand Tour-programlederen Jeremy Clarkson at Lexus LFA var en av de beste superbilene han noen gang hadde kjørt, noe som i seg selv skapte en ny bølge av interesse for Lexus' avanserte V10-drevne monster.
Mange år har gått siden den gang, og nå ser det ut til at Lexus er klare til å bringe LFA-navnet tilbake, denne gangen i form av en åndelig EV-etterfølger. Top Gear og fotograf Toby Thyer har tatt de første bildene av LFA Concept, en EV-oppfølger til den originale LFA.
Dessverre, utover det slående interiøret, som kan sees gjennom Thyers bilder nedenfor, er ingen annen reell informasjon kjent om LFA Concept.