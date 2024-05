Her er det første bildet av James Gunns Superman

HQ

Henry Cavill har lagt superheltkappen på hylla til Marie Liljegrens store sorg, mens Henric Petterson ikke kunne vært gladere for å se en mer trofast Supermann i form av David Corenswet - og nå byr den nye DCEU-sjefen James Gunn på det første bildet av den nye Stålis.

Gunn la ut et bilde av Corenswet i fullt Supermann-utstyr via Instagram, der han gjør seg klar til å slå et gigantisk romvesen i ansiktet. I tillegg til Corenswet kan vi også se Rachel Brosnahan og Nicholas Hoult i nøkkelroller. Premieren er forventet å finne sted 11. juli 2025. Hva synes du om hvordan den nye Supes ser ut?