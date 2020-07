Her er det første bildet fra Godzilla vs. Kong-filmen

Du ser på Annonser

I mange år har Legendary og Universal forsøkt å skape et "MonsterVerse", et filmunivers hvor flere monsterfilmer bidrar til en samlet historie. Allerede nå er Godzilla, Kong: Skull Island og Godzilla: King of Monsters en del av dette universet, og det neste kapitlet blir en episk kamp mellom Godzilla og Kong.

Filmen heter "Godzilla vs. Kong", og i rollene finner vi Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri og Eiza González. På grunn av Covid-19 har filmen blitt utsatt til mai neste år, men nå har vi fått vårt første glimt fra filmen.

Via emballasjen til en kommende actionfigur har KeijuNewsOutlet fått tak i et bilde fra filmen, som viser de to gigantene i et episk slag.

Bildet kan du se nedenfor. Gleder du deg til filmen?