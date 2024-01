Her er det første glimtet av Karl Urbans Johnny Cage i Mortal Kombat 2

HQ

Filmoppfølgeren til Mortal Kombat er for tiden under produksjon, og innspillingen pågår. I den forbindelse har produsent Todd Garner tatt til X for å dele glimt av den kommende filmen, og tease for noen av de nye karakterene som vil bli introdusert.

Etter å ha gitt oss en teaser av det som så ut til å være Quan Chis hånd for noen dager siden, har vi nå fått vår første teaser av Karl Urbans Johnny Cage, med et bilde av karakterens belte som har navnet "Cage" som en stor beltespenne.

Ut fra de siste trendene å dømme er det ingen tvil om at Garner kommer til å fortelle oss mer om noen av de andre karakterene som introduseres i denne filmen, som Jade, Kitana, Shao Khan, King Jerrod og Sindel.

Det er foreløpig ikke kjent når Mortal Kombat 2 vil debutere.