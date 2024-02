Her er det første glimtet av Severance sesong 2

Hvis du har gledet deg til mer Severance, har vi både gode og dårlige nyheter til deg. Den gode nyheten er at produksjonen er i full gang igjen, og for å feire dette har Apple TV+ delt et bilde bak kulissene av Adam Scotts Mark som løper nedover en av korridorene på arbeidsplassen.

Den dårlige nyheten er selvfølgelig at siden serien fortsatt er i produksjon, betyr det sannsynligvis at en faktisk lansering av andre sesong er et godt stykke unna, og slutten av 2024 virker som det tidligste plausible tidspunktet for når den kan komme.

Produsent Ben Stiller virker likevel fornøyd med å være tilbake på settet, og har supplert bildet med et enkelt innlegg på X der han skriver: "Back to work".

