Her er det første skjermbildet fra Ark: Survival Ascended

Vi vet at mange av dere ble svært skuffet da det i april ble bekreftet at Ark II var forsinket til 2024. Heldigvis hadde Studio Wildcard noe annet i vente og annonserte Ark: Survival Ascended, en kraftig omarbeidet remaster av Ark: Survival Evolved som skulle lanseres i august, men som ble utsatt til oktober.

Som du sikkert er klar over, er det nå oktober, men Ark: Survival Ascended har fortsatt ikke fått noen utgivelsesdato, og vi har heller ikke sett noe til det. Så er en ny forsinkelse nært forestående? Muligens, men kanskje ikke.

Studio Wildcard har nettopp delt det første skjermbildet fra spillet på X, og skriver:

"Smil! ASA-sertifiseringsversjonene er sendt inn. Hold ut! Vi gleder oss til dere får tak i Ark: Survival Ascended!"

Det ser ut til at ting beveger seg i riktig retning, og teamet tror lanseringen fortsatt vil skje denne måneden. La oss krysse fingrene for at dette faktisk skjer, til tross for at vi begynner å få dårlig tid og at et fantastisk skjermbilde er det eneste livstegnet vi har fått på veldig lenge.