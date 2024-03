Her er en første titt på Asus Zenfone 11 Ultra.

HQ

I går lanserte Asus offisielt sin nyeste Zenfone-variant, nemlig Zenfone 11 Ultra. Den kraftige smarttelefonen har et større og mer slitesterkt batteri, en rekke AI-funksjoner, en rekke AI-forbedrede kamerasensorer og til og med en ny elegant og blankmatt overflate.

Det sier seg selv at hvis du har vært på utkikk etter en ny Android -telefon, er det kanskje denne som står øverst på listen, siden den er rykende fersk. Men før du bestemmer deg for å punge ut over 800 pund for telefonen, kan det være lurt å lære litt mer om den og høre noen av våre tidlige tanker om dingsen, og derfor har vi viet den nyeste episoden av Quick Look til Zenfone 11 Ultra, en video som du kan se i sin helhet nedenfor.