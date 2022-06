Her er en rekke trailere om den nye helten Junker Queen i Overwatch 2

HQ

I går kveld åpnet Blizzard for å melde sin interesse for den kommende beta-teten av Overwatch 2 som vil foregå i juli, og denne betaen kommer selvsagt til å by på muligheten til å spille som den nye helten Junker Queen.

Derfor har de også sluppet en rekke nye trailere. Først og fremst en såkalt Character Deep Dive, der de går i dybden med hennes unike evner. Det er også en animert trailer som fokuserer hovedsakelig på bakgrunnshistorien hennes.

Men ta det med ro, for vi har ikke blitt snytt for en klassisk "Animated Short", som for mange er et av de beste aspektene av Overwatch-universet. Du kan se alle tre her:

