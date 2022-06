Her er en teaser av The Hunger Games-prologen

HQ

Vi vet jo hvordan The Hunger Games sluttet etter fire gode filmer, men vi filmseere vet nok veldig lite om hva som drev livstidspresidenten Coriolanus Snow til å bli en så fryktet diktator. Hvis du derimot har lest prequel-boken The Ballad of Songbirds and Snakes, har du sannsynligvis litt mer kontroll over denne dystopiske frontfiguren og du har sikkert heller ikke gått glipp av den nye film-teaseren som har blitt sluppet?

Dessverre viser ikke klippet så mye, da innspillingen teknisk sett ikke har startet enda, så det tilbys i stedet litt datagrafikk for å minne alle om filmens eksistens. Vi vet imidlertid at Rachel Zegler (West Side Story) og Tom Blyth (Billy the Kid) spiller hovedrollene, og at The Hunger Games-regissør Francis Lawrence vender tilbake. The Ballad of Songbirds and Snakes har premiere i november 2023. Se teaseren nedenfor.