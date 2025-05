Her er et blikk bak kulissene i den siste sesongen av Andor

HQ

Den andre sesongen av Andor gjør for tiden en hel verden av sultne Star Wars-fans veldig glade med en bokstavelig talt imponerende mengde høyoktan action av høy kvalitet. Nå har Disney sluppet en video de kaller The World of Andor som lar oss gå bak kulissene i serien for å møte skuespillerne og se noen av opptakene.

Hvis du liker Andor og vil vite mer om det møysommelige arbeidet som er lagt ned for å gjøre dette til en Star Wars-saga ulik alt vi har sett siden Rogue One (som også er kulminasjonen av Andors historie), kan du finne videoen nedenfor - og Andor på Disney+.