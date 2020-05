Her er et nytt bilde av Super Nintendo World-parken

Du ser på Annonser

Som mange av dere vet, så har Nintendo i gang et ganske interessant prosjekt i hjemlandet Japan. Og det er altså ikke et videospill det dreier seg om her. I samarbeid med Universal Studios Japan er Nintendo nemlig i full gang med å lage en Super Mario-fornøyelsespark med navnet Super Nintendo World. Planen var egentlig å åpne dørene til parken denne sommeren, men ikke overraskende har Covid-19 satt en stopper for den planen.

På tross av at parken enda ikke mottar gjester ser det ut til at den er mer enn klar til å åpne dørene. Instagram-brukeren imaiko02 har lagt ut et bilde av Nintendo-parken, som er tatt med en drone. Og det virker som at parken er proppfylt med velkjente Mario-ting som grønne rør, Bowsers slott, fargerike plattformer, Piranha-planter og gule spørsmålstegnsbokser.

Du kan se bildet nedenfor. Dessverre har ikke Universal Studios sagt noe om når de planlegger å åpne parken.