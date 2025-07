Her er fem grunner til å glede seg til Mafia: The Old Country før det kommer 8. august

HQ

Det er snart på tide å vende tilbake til en verden av organisert kriminalitet. Utvikleren Hangar 13 og utgiveren 2K Games lanserer Mafia: The Old Country allerede 8. august på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S. Dette kapittelet i den elskede serien ønsker å undergrave forventningene våre, ved å gå bort fra den typiske travle og dystre italiensk-amerikanske mafiatankegangen og heller fokusere på det som gikk forut for den store kriminelle ekspansjonen i Nord-Amerika. Jepp, vi skal tilbake til Italia, nærmere bestemt til den solfylte øya Sicilia i dette spillet, alt for å pakke ut en historie som finner sted ved århundreskiftet.

For fans av Mafia -serien, og de som elsker en god mafiafilm eller kriminalhistorie, er Mafia: The Old Country noe du ikke vil gå glipp av. Det er mange grunner til å glede seg til dette actionfylte eventyret, og for å sikre at du gleder deg like mye som oss til det kommer, har vi laget en praktisk video som utforsker og forklarer fem viktige grunner til at Mafia: The Old Country bør stå øverst på ønskelisten din i august.

Vi dykker ned i settingen og tidsperioden, som blir presentert på en virkelig autentisk måte, enten det er i form av rå skytevåpen og sylskarpe kniver, eller til og med tidlige bilmodeller som er langt fra det vi kjenner i dag. Etter dette går vi også inn på det narrative designet og hvordan Mafia: The Old Country er ment å føles som en klassisk mafiafilm. Den typen eventyr som fans av The Godfather kan forelske seg i. Ellers diskuterer vi det faktum at dette spillet er ideelt for alle fans av Mafia, det være seg veteraner eller til og med de som leter etter en første mulighet til å dyppe tærne i vannet i franchisen.

Ta en titt på hele videoen nedenfor, og ikke glem å ta turen til Sicilia for å begynne reisen din med å klatre gjennom rekkene til Torrisi -kriminalitetsfamilien når Mafia: The Old Country kommer på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 8. august.