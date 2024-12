Her er finalistene til App Store Awards for 2024

HQ

Selv om videospillprissesongen ofte toppes av show som The Game Awards, BAFTA Game Awards, og Golden Joysticks, er det også flere priser å vinne. Blant annet App Store Awards fra Apple, der de beste spillene og appene vil bli kåret om noen uker. I forkant av prisutdelingen har imidlertid teknologigiganten avslørt finalistene til 2024-prisene.

For de som lurer på hva App Store Awards ser etter i finalistene, får vi vite at de fokuserer på "anerkjennelse av eksepsjonell brukeropplevelse, design og innovasjon fra utviklere over hele verden." Dette har kulminert i 45 nominerte i 12 kategorier, og hvem og hva de er, kan du se nedenfor.

Finalistene i kategorien Årets iPhone-app:



Kino



Runna



Tripsy



Finalistene i Årets iPhone-spill:



AFK Journey



ThenWereCleaner



Zenless Zone Zero



Finalistene i Årets iPad-app:



Bluey: La oss leke



Moises



Procreate Dreams



Finalister i Årets iPad-spill:



Assassin's Creed Mirage



Disney Speedstorm



Squad Busters



Finalistene i Apple Arcade Game of the Year:



Balatro+



Outlanders 2



Sonic Dream Team



Finalister i Årets Mac-app:



Adobe Lightroom



OmniFocus 4



Shapr3D



Finalistene i Årets Mac-spill:



Frostpunk 2



Stray



Gudskjelov at du er her



Finalistene i Årets Apple Watch-app:



LookUp



Lumy



Watch to 5K



Finalistene i Apple Vision Pro App of the Year:



JigSpace



NBA



Hva hvis...? En oppslukende historie



Finalistene i Apple Vision Pro Game of the Year:



Loona



Thrasher



Feriesimulator



Finalister til Årets Apple TV-app:



Dropout



F1 TV



Zoom



Finalister i Cultural Impact: