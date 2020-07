Du ser på Annonser

Et av spillene som ble annonsert under Sonys PlayStation 5-presentasjon forrige måned var Destruction Allstars fra Lucid Games (som hjalp Ghost Games med Need for Speed Payback). Hvis du synes vanlig kjøring er kjedelig, er kanskje dette akkurat hva du trenger da det er et spill med kjøretøy, kamper og masser av ødeleggelse som følge av dem.

Sent i går delte utvikleren fire nye skjermbilder fra den PlayStation 5-eksklusive tittelen, og de kan du ta en titt på nedenfor.