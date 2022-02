Her er første bilde fra Christopher Nolan-filmen Oppenheimer

HQ

Christopher Nolans neste store film handler om J. Robert Oppenheimer, en av fysikerne som jobbet på The Manhattan Project, og betraktes som "The Father of the Atomic Bomb". Boken om han, "The American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer," filmatiseres av Nolan, og det er Cilian Murphy som skal spille hovedrollen.

Selve rollegalleriet er mildt sagt stjernespekket, for Murphy får selskap av Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Matt Damon og Emily Blunt - for å nevne noen få.

Det første bildet forteller oss ikke mye, men du kan se det selv nedenfor.