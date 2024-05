Her er grunnen til at Charlize Theron ikke er med i Furiosa

HQ

Karakteren Furiosa er mye yngre i George Millers prequel-film, Furiosa: A Mad Max Saga, enn hun var i Mad Max: Fury Road, men her i redaksjonen er vi likevel ganske sikre på at det med sminke hadde gått fint å la Charlize Theron spille karakteren igjen, uansett. Det mente imidlertid ikke Miller, og castet Anya Taylor-Joy i stedet. Nå har Miller kommentert det hele i et intervju med Empire (takk, Screen Rant), slik :

"Det ville definitivt ha blitt Charlize hvis Furiosa hadde blitt laget før Fury Road. Etter hvert som tiden gikk, begynte jeg å tenke: 'Å, kanskje vi kunne gjøre de-ageing. Så så jeg på virkelig mesterlige filmskapere som Ang Lee og Martin Scorsese, som laget Gemini Man og The Irishman, og jeg så at det ikke hadde blitt gjort. Alt du ville sett, var: "Se hvor godt teknologien fungerer. Det ville ikke ha vært overbevisende. Til syvende og sist er det en intuitiv respons. Det er en medfødt besluttsomhet i [Taylor-Joy]. Hun er en veldig bestemt og streng person. Hun har noe mystisk ved seg. Og hun ble opplært som ballettdanser i ung alder. Charlize trente som ung som ballettdanser. Det er en presisjon i dem som var nødvendig."

Er du enig i Millers tankegang om Furiosa-omstøpningen?