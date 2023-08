Her er grunnen til at House of the Dragon sesong 2 består av åtte episoder.

House of the Dragons andre sesong vil bestå av åtte episoder, i motsetning til den første sesongens ti. For de som lurer på hvorfor, har regissør Clare Kilner avslørt årsaken til den kortere sesongen denne gangen.

HQ

"Det er åtte fantastiske episoder med så mye som skjer i hver episode, og vi har til tider problemer med å få dem ned til én time", sier hun i et intervju med The Hollywood Reporter. "Ryan [Condal, showrunner] bestemte seg for å gi serien en god åpning og en god avslutning, og de er stappfulle av emosjonelle og visuelt spennende hendelser."

Historien i House of the Dragon handler om Targaryen-borgerkrigen som fant sted over hundre år før Game of Thrones begynte. Historien er ferdig og er ikke på langt nær så lang som den opprinnelige serien, så kanskje vi får en mye kortere serie.

Uansett venter fansen spent på neste sesong, som forhåpentligvis kommer en gang neste år.