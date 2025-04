Her er grunnen til at Proxima Midnight ikke kom tilbake for Avengers: Endgame En av Thanos' Black Order var spesielt fraværende i Avengers-oppfølgeren.

HQ Etter å ha vært en av hovedantagonistene i Avengers: Infinity War, Proxima Midnight kom ikke tilbake for Avengers: Endgame. Thanos' adoptivdatter møtte sitt grusomme endelikt takket være Scarlet Witch i den tredje Avengers-filmen, men en fortidsversjon av karakteren dukker opp på skjermen i Endgame, om enn i et kort øyeblikk i kampsekvensen, men uten noen reell tilstedeværelse. Ifølge Tracy Letts, ektemannen til Proxima Midnight-skuespillerinnen Carrie Coon, kom ikke skurken tilbake fordi Marvel ikke ville betale henne mer penger. "De sa: ... 'du burde føle deg heldig som er en del av Marvel-universet'", sa Letts i en episode av The Big Picture. "Jeg tror de satte henne inn i den uansett ... Vi ville ha gjort en større sak ut av dette, men det ville ha involvert oss i å se på filmene, og det hadde vi ikke tenkt å gjøre," fortsatte han. Det virker som om ting ikke endte godt mellom Coon og Marvel, da. Nå som MCU har gått videre fra Thanos, trenger hun i det minste ikke å bekymre seg for mye for å bli innkalt til nok en Proxima Midnight-opptreden.