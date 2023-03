Her er grunnen til at Tom Cruise hoppet over Oscar-utdelingen i år

HQ

Vi har allerede dekket de store vinnerne fra Oscar-utdelingen i 2023, men blant prisene og feiringene var det noen få som manglet spesielt fra årets seremoni.

Tom Cruise var nemlig et av de største navnene som ikke dukket opp, og det antas av Variety at han unngikk Oscar -utdelingen på grunn av å tro at Judd Apatow hadde hjulpet Jimmy Kimmel med å skrive monologen hans.

Dette er ikke sant, men hvis Cruise fikk nyss om disse ryktene, er det klart å se hvorfor han ikke ville vise. På DGA Awards gjorde Apatow en rekke brutale vitser med Cruise som punchline. Cruise ønsket ikke å bli latterliggjort under Oscar-utdelingen, og nektet å dra.

Jimmy Kimmel var angivelig opprørt over denne avgjørelsen, da han faktisk hadde ønsket å rose Cruise for å få folk tilbake til teatrene med Top Gun: Maverick. Dette førte til at omtrent tre minutter av Kimmels materiale ble ubrukt på showet, men med tanke på at alt var å rose en person som ikke var der, er det til det beste det ikke var inkludert.