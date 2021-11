Her er Halo Infinites første Battle Pass

HQ

Selv om mange selvsagt gleder seg til å spille kampanjen, så er multiplayer (som for øvrig er free-to-play) en avgjørende del av spillets potensielle suksess. Her handler det både om å designe balansert gameplay, gode maps og alt derimellom, men å holde spillerne engasjert over lengre tid er også viktig.

Det gjør mange multiplayer-spill i dag med Battle Pass, som lar spillere gradvis låse opp flere belønninger ved å spille. Det later imidlertid til at 343 Industries har tenkt over denne delen mer enn andre utviklere.

Som IGN skriver kommer et Battle Pass i Halo Infinite aldri til å utløpe. Det er heller ingen Loot Boxes, og du kan se samtlige belønninger som et Battle Pass tilbyr før du kjøper det.

Det første avsløres via bildet nedenfor, og byr på hjelmer, effekter og masse mer.