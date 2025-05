Alt du kan forvente i Call of Duty: Black Ops 6s fjerde sesong

HQ

Om en uke kommer neste sesong av Call of Duty: Black Ops 6 og Call of Duty: Warzone 2.0. Denne neste sesongen lander 29. mai, så Activision har presentert veikartet for neste runde med innhold.

Det er en mer kortfattet sesong, spesielt ved lanseringen av ting, med det meste av innholdet som kommer til Multiplayer. For den tradisjonelle Call of Duty online-modusen kan vi forvente tre nye kart (Shutdown, Fugitive og Blitz) ved lansering og deretter ytterligere to i løpet av sesongen (Eclipse og Fringe). Det kommer også to nye moduser ved lansering (Team Elimination og One in the Chamber) og én i løpet av sesongen (Party Ops), samt en ny Scorestreak: Grim Reaper.

Når det gjelder Warzone, vil Verdansk se noen endringer, inkludert The Overlook i Downtown som blir justert, alt mens interaktive kraner og horisontale zip-linjer dukker opp i regionen. Det vil også være en ny modus ved lanseringen (Clash) og deretter to moduser til i løpet av sesongen (Havoc Royale og Resurgence Causal), med Ranked Resurgence som også kommer om noen uker. Det er også noen nye spilljusteringer, inkludert tillegg av Hand Cannon, Door Barricades, nye frynsegoder, Care Packages, og kontrakter å jakte på.

Ser vi på Zombies, er det også en ganske svak sesong. Høydepunktet er den nye Grief -modusen og Shatter Blast ammunisjonsmodusen, Grim Reaper støtteevnen og de nye Dark Ops utfordringene også. Selvfølgelig lanseres også flere Gobblegums, og senere i sesongen kan vi forvente nye Abomination Challenge og Starting Room -moduser, pluss en King of the Dead -aktivitet.

For alle de tre kjernemodusene debuterer en haug med nye våpen, inkludert en Pickaxe og Olympia. Det er noen nye vedlegg å skaffe seg, Operators å tjene, et kamppass å fullføre og betalte pakker å skaffe seg, med en til og med tema rundt John Wick spinoff Ballerina.

Sjekk ut det offisielle veikartet for Season 4 nedenfor.